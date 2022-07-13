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«Умерла за несколько минут»: Давлетяров сообщил о кончине матери

Лала Манушакян
Общество
«Умерла за несколько минут»: Давлетяров сообщил о кончине матери
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Бывший гендиректор МУЗ-ТВ Арман Давлетяров сообщил в своем личном блоге о кончине своей матери. По его словам, родная мать казалась бодрой пенсионеркой, которая ходила по гостям за день до смерти.

— Внезапно моя мама покинула этот мир. Она не болела, не жаловалась ни на что, накануне ходила по гостям, отмечая Курбан-Байрам. Умерла за несколько минут, просто прилегла. Я осиротел, кажется, рухнул целый мир, слезы льются, не переставая. Не представляю, как жить без любимой мамы, — поделился медиаменеджер.

Он также добавил, что за час до смерти общался с матерью по телефону. В память о своем родителе экс-гендиректор выложил видео со склейкой совместных фото. В свою очередь близкие Давлетярова выразили слова поддержки и пожелали поскорее пережить утрату, передает Пятый канал.

До этого певица Валерия сообщила фанатам о переносе нескольких своих концертов на юге России. Звезда призналась, что она была вынуждена это сделать из-за проблем со здоровьем. Звезда добавила, что сейчас чувствует себя хорошо. Она продолжает работать, но для пения ей мешают заложенность в груди и кашель.

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