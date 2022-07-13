Финансовый консультант пояснил, какой бизнес выиграет от падения евро
Выгода от падения курса евро зависит от отдельного вида бизнеса. Имеет ключевое значение, направлен он на импорт или на экспорт. Об этом рассказал международный финансовый консультант Василий Еременко.
— Все зависит от конкретного бизнеса. Если мы говорим о бизнесе, который ориентирован на импорт товаров, то есть закупки за рубежом, нужно смотреть, кто его конкретный поставщик, — отметил Еременко в комментарии РИАМО.
Эксперт пояснил, что если поставщик принимает оплату в евро, то это выгодно, потому что эта валюта падает. Если бизнес ориентирован на зарубежные покупки, то тогда это выгодно. Если он направлен на экспорт, то невыгодно, потому что бизнес получает валютную выручку и тратит ее внутри России.
По словам эксперта, в настоящее время страдает весь экспортный бизнес, начиная с сырья и заканчивая машиностроением.
До этого Василий Еременко рассказал о новых финансовых возможностях для россиян. По его словам, в настоящее время стоит начать инвестировать, так как котировки снижаются.