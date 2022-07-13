Финансовый консультант пояснил, какой бизнес выиграет от падения евро

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Выгода от падения курса евро зависит от отдельного вида бизнеса. Имеет ключевое значение, направлен он на импорт или на экспорт. Об этом рассказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

— Все зависит от конкретного бизнеса. Если мы говорим о бизнесе, который ориентирован на импорт товаров, то есть закупки за рубежом, нужно смотреть, кто его конкретный поставщик, — отметил Еременко в комментарии РИАМО.

Эксперт пояснил, что если поставщик принимает оплату в евро, то это выгодно, потому что эта валюта падает. Если бизнес ориентирован на зарубежные покупки, то тогда это выгодно. Если он направлен на экспорт, то невыгодно, потому что бизнес получает валютную выручку и тратит ее внутри России.

По словам эксперта, в настоящее время страдает весь экспортный бизнес, начиная с сырья и заканчивая машиностроением.

До этого Василий Еременко рассказал о новых финансовых возможностях для россиян. По его словам, в настоящее время стоит начать инвестировать, так как котировки снижаются.