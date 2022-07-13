ВС России ликвидировали переброшенных из Киева диверсантов в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России ликвидировали переброшенную из Киева диверсионную группу в Харьковской области. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в Минобороны.

— В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что пять боевиков уничтожены на месте, еще десять украинских военнослужащих взяты в плен. В Минобороны добавили, что противник несет значительные потери по всем направлениям.

Накануне, 12 июля, российские высокоточные ракеты наземного базирования «Искандер» уничтожили пусковые установки Harpoon в Одесской области.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России ликвидировали более 15 украинских танков и БМП, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра в Николаеве.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.