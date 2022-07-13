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Ряд улиц в районе «Лужников» перекроют 15 июля из-за концерта

Георгий Соланович
Город
Ряд улиц в районе «Лужников» перекроют 15 июля из-за концерта
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Доватора Карта всех событий

Ряд улиц в районе комплекса «Лужники» перекроют для транспорта 15 июля в связи с проведением концерта. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 13 июля.

— 15 июля с 23:00 до окончания мероприятия будет перекрыт ряд участков в районе «Лужников». Просим заранее планировать маршрут, — говорится в сообщении.

Так, 15 июля с 23:00 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать через местный проектируемый проезд, по улицам Савельева и 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора. Кроме того, движение будет перекрыто от улицы Доватора до Хамовнического Вала.

Ряд улиц в районе «Лужников» перекроют 15 июля из-за концерта Фото: Департамент транспорта Москвы

До этого сообщалось, что движение на некоторых участках Верейской улицы ограничат с 13 июля в связи с проведением строительных работ. Так, с 13 июля до 13 августа движение будет круглосуточно перекрыто в районе дома 11, строение 1, на Верейской улице.

С 13 августа до 24 августа нельзя будет проехать в районе дома 11. А с 24 августа по 13 сентября в районе пересечения Верейской улицы с улицей Генерала Дорохова организуют временные уширения, что позволит сохранить движение. С 14 сентября по 4 октября в районе пересечения Верейской улицы с улицей Генерала Дорохова движение будет осуществляться только по одной полосе в каждом направлении.

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