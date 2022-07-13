Появилось видео поножовщины на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, 1-я улица Машиностроения Карта всех событий
Следственный комитет опубликовал кадры поножовщины, которая произошла в общежитии на юго-востоке Москвы.
На кадрах можно увидеть потерпевшего, который держится за шею, а потом медленно садится на пол. Также в объектив камеры попал подозреваемый, который несколько секунд смотрит в сторону пострадавшего, а потом скрывается за дверью.
Преступление, о котором идет речь, произошло в коридоре общежития на 1-й улице Машиностроения. Мужчина в ходе ссоры накинулся на знакомого с ножом.
Потерпевшим оказался мужчина, который, несмотря на оказанную помощь, скончался в больнице.