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Появилось видео поножовщины на юго-востоке Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Появилось видео поножовщины на юго-востоке Москвы
Фото: depositphotos
Россия, Москва, 1-я улица Машиностроения Карта всех событий

Следственный комитет опубликовал кадры поножовщины, которая произошла в общежитии на юго-востоке Москвы.

На кадрах можно увидеть потерпевшего, который держится за шею, а потом медленно садится на пол. Также в объектив камеры попал подозреваемый, который несколько секунд смотрит в сторону пострадавшего, а потом скрывается за дверью.

Видео: Telegram / Столичный СК

Преступление, о котором идет речь, произошло в коридоре общежития на 1-й улице Машиностроения. Мужчина в ходе ссоры накинулся на знакомого с ножом.

Потерпевшим оказался мужчина, который, несмотря на оказанную помощь, скончался в больнице.

Оружие Следственный комитет напал с ножом
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