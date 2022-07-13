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Экономисты отметили эффективность мониторинга территории Москвы на предмет выявления самостроя

Георгий Соланович
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Экономисты отметили эффективность мониторинга территории Москвы на предмет выявления самостроя
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Эффективность работы по ликвидации самостроев в столице за последние несколько лет возросла благодаря использованию дистанционных средств мониторинга. Об этом сообщил независимый экономист Андрей Бархота.

Кандидат экономических наук, доцент Московского государственного гуманитарно-экономического университета Инна Литвиненко добавила, что дистанционный метод отслеживания незаконных построек позволяет сэкономить на выезде инспекторов.

При этом заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что для дистанционного метода контроля за самостроями применяются беспилотники.

— В течение этого года порядка 30 квадрокоптеров Госинспекции по недвижимости продолжат регулярно совершать облеты над территорией Москвы, — заявил Ефимов.

При этом как Бархота, так и Литвиненко сошлись на том, что ликвидация самостроев освобождает места для строительства объектов городской инфраструктуры.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что постоянный мониторинг самовольных строений и их оперативную ликвидацию необходимо продолжить, так как эти объекты портят архитектурный облик столицы и могут причинить вред жителям города.

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