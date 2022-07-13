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Столичные спасатели обследуют дно водоемов в зонах отдыха

Анастасия Колоскова
Город
Столичные спасатели обследуют дно водоемов в зонах отдыха
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Московские спасатели уже в третий раз в этом сезоне проводят обследование дна водоемов в зонах отдыха с купанием. Об этом в среду, 13 июля, сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

Первые два этапа проверки водолазы провели минувшей весной. Так, в апреле специалисты выполнили предварительные работы по обследованию и очистке дна от бытового и природного мусора. Повторная очистка была проведена в мае.

В рамках третьего этапа водолазы убирают скопившийся за купальный сезон мусор. При этом для извлечения мелких предметов они используют специальную сетку с небольшими ячейками, а крупные убираются вручную, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах с начала года спасли свыше 60 человек. Так, в ходе спасательных работ специалисты провели свыше 150 тысяч профилактических мероприятий, среди них более 35 тысяч патрулирований и свыше 82,5 тысячи профилактических бесед с отдыхающими.

городское хозяйство Спасатели очистка
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