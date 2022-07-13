Захваченным в ЛНР белорусским диверсантам может грозить смертная казнь

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Попавшим в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить пожизненный срок или даже смертная казнь. Об этом в среду, 13 июля, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Он объяснил, что если следствие установит, что наемники совершали преступления не только в ЛНР, но и в ДНР, то дело объединят в одно. При этом в ДНР, напомнил Киселев, действует смертная казнь, передает РИА Новости.

Силовики захватили 11 июля в ЛНР белорусских диверсантов, которые планировали совершить теракт. Киселев уточнил, что плененные диверсанты планировали совершить теракт в Лисичанске.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики. Согласно документу, мораторий на смертную казнь в ДНР снят.

В июне граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам ДНР, они будут расстреляны.

Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.