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Врач рассказал, как повышенная потливость связана с заболеваниями нервной системы

Елена Самойлова
Общество
Врач рассказал, как повышенная потливость связана с заболеваниями нервной системы
Фото: shutterstock

Повышенная потливость является признаком развития многих заболеваний нервной системы. Об этом заявила врач-терапевт, доктор медицинских наук Рина Заславская.

По словам специалиста, в процессе потоотделения участвует вся эндокринная система, а повышенная потливость характерна в случаях, когда наблюдается дисбаланс в работе органов, в частности — почек. Кроме того, потливость может оказаться симптомом половой дисфункции у мужчин, а также болезней нервной системы, добавила она.

Терапевт порекомендовала не игнорировать эту проблему и не пытаться вылечиться самостоятельно. Следует сразу же обратиться за помощью к специалисту, чтобы определить точные причины повышенного потоотделения, передает «Мослента».

Онколог Александр Серяков объяснил, что ярко выраженная реакция на укусы комаров или мошек может являться симптомом развивающихся заболеваний и опухолей.

По словам медика, это один из ранних симптомов болезни, который проявляется за 10–20 лет до диагностики хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности. Специалист обратил особое внимание на то, что человек может не подозревать о развитии злокачественных новообразований и чувствовать себя хорошо.

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