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Автобусы Службы заказных перевозок с начала года перевезли более 60 тысяч человек

Анастасия Колоскова
Город
Автобусы Службы заказных перевозок с начала года перевезли более 60 тысяч человек
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Автобусы Службы заказных перевозок Мосгортранса с начала текущего года перевезли больше 60 тысяч пассажиров. Об этом в среду, 13 июля, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Он отметил, что согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина для пассажиров обеспечивается максимально высокий сервисный уровень.

— Служба заказных перевозок поможет добраться в другой город, на экскурсию, выставку или спортивное мероприятие — транспорт оборудован всем необходимым для комфортной поездки. С начала года автобусы перевезли больше 60 тысяч человек, — рассказал Ликсутов.

Заказные автобусы Мосгортранса двигаются по специальным полосам, благодаря чему избегают участков с затрудненным движением. Пассажиры могут воспользоваться удобными сиденьями, USB-зарядками, Wi-Fi. Также транспортные средства оснащены ЖК-мониторами и мини-кухнями. Служба заказных перевозок Мосгортранса имеет современный автопарк, который включает свыше 50 новых автобусов, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ранее стало известно, что мобильное приложение «Московский транспорт» получило очередное обновление.

Транспорт Пассажиры Максим Ликсутов
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