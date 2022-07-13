Дубонос поселился в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино»

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Птицы вида дубонос поселились в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» в ЮВАО. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Встретить дубоноса — большая удача. В основном эта осторожная птичка прячется в кронах деревьев, там же строит гнезда. Яйца у дубоноса необычной окраски: на желтовато-сером фоне синие пятна и завитушки, — говорится в сообщении.

Обыкновенный дубонос — птица небольшого размера с мощным клювом, при помощи которого она способна без особых усилий раскалывать твердые плоды и косточки растений. Они также питаются почками и побегами деревьев.

Данные птицы — «однолюбы», самец помогает самке в период гнездования, а после появления птенцов, количество которых может достичь семи, пара вскармливает их вместе. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» подчеркнули, что вид внесен в Надзорный список столичной Красной книги как нуждающийся в постоянном контроле и наблюдении.

13 июля сообщалось о появлении вольера для японских журавлей на территории Московского зоопарка. Две птицы когда-то жили в Центре воспроизводства редких видов животных и участвовали в программе размножения.