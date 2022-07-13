Сотрудникам коммерческой компании выплатили свыше 13 миллионов рублей долгов по зарплате

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После вмешательства Кузьминской межрайонной прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками ООО «ТОЙ.РУ» на сумму более 13 миллионов рублей. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— Установлено, что у организации в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации имеется задолженность по оплате труда перед 184 сотрудниками в размере более 13 миллионов рублей, — сказано в сообщении ведомства.

Городской прокурор возбудил административное дело по статье КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

— После вмешательства прокуратуры трудовые права работников были восстановлены, задолженность по заработной плате на сумму свыше 13 миллионов рублей погашена в полном объеме, — резюмировали в ведомстве.

Также стало известно, что подмосковной прокуратурой приняты меры в целях недопущения необоснованного повышения цен на сахар. По итогам проверочных мероприятий руководителю организации объявлено предостережение с целью не допустить беспричинного повышения цен. Необоснованное изменение цен на продукцию является нарушением антимонопольного законодательства.