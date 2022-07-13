Сотрудникам коммерческой компании выплатили свыше 13 миллионов рублей долгов по зарплате
После вмешательства Кузьминской межрайонной прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате перед сотрудниками ООО «ТОЙ.РУ» на сумму более 13 миллионов рублей. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
— Установлено, что у организации в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации имеется задолженность по оплате труда перед 184 сотрудниками в размере более 13 миллионов рублей, — сказано в сообщении ведомства.
Городской прокурор возбудил административное дело по статье КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».
— После вмешательства прокуратуры трудовые права работников были восстановлены, задолженность по заработной плате на сумму свыше 13 миллионов рублей погашена в полном объеме, — резюмировали в ведомстве.
Также стало известно, что подмосковной прокуратурой приняты меры в целях недопущения необоснованного повышения цен на сахар. По итогам проверочных мероприятий руководителю организации объявлено предостережение с целью не допустить беспричинного повышения цен. Необоснованное изменение цен на продукцию является нарушением антимонопольного законодательства.