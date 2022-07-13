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Суд признал законным включение рэпера Моргенштерна в список иноагентов

Араз Салехов
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Суд признал законным включение рэпера Моргенштерна в список иноагентов
Фото: YouTube / ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Столичный суд признал законным включение рэпера Моргенштерна* в список иноагентов. Об этом в среду, 13 июля, сообщил адвокат певца Сергей Жорин.

— Удивительно, но суд отказал в жалобе на внесение Моргенштерна* в список иностранных агентов, — отметил он.

При этом Жорин в своем Telegram-канале заявил, что в ходе судебного процесса была опровергнута информация о финансировании артиста с Украины.

В пятницу, 6 мая, Министерство юстиции России включило рэпера Алишера Моргенштерна* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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