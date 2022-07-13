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Строители напали на жильцов квартиры на Патриарших прудах в Москве

Араз Салехов
Происшествия
Строители напали на жильцов квартиры на Патриарших прудах в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  
Россия, Москва, Малая Бронная улица, 22с1 Карта всех событий

В столичном районе Пресненский строители напали на жильцов квартиры в ходе словесной перепалки. Об этом в среду, 13 июля, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным ведомства, конфликт произошел на фоне словесной перепалки. Так, жители недовольны нескончаемой стройкой, проходящей на территории дома. В связи с этим один из жителей квартиры решил сделать людям в касках замечание. Те в свою очередь отреагировали на слова жильца, разбив ему окна. После этого началась потасовка между сторонами.

Конфликт, как уточняется, продолжается до сих пор. Сам дом расположен по адресу Малая Бронная дом 22, строение 1.

Также стало известно, что сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хулиганских действия на улице Красноказарменной. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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