В Госдепе назвали предмет для новых санкций против России

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Увеличение давления на финансовый сектор может быть предметом новых санкций против России. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус в среду, 13 июля.

— Увеличение давления на финансовый сектор является одной из возможностей и механизмом, которые мы можем использовать для увеличения давления, — ответил Вудхаус на вопрос о новых санкционных ограничениях против российских банков, передает РИА Новости.

13 июля директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что ответ Москвы на санкции Запада может быть весьма болезненным. Он также отметил, что в настоящее время Россия применяет меры «не в полную силу».

11 июля сообщалось, что ЕС намерен объявить об очередном пакете санкций против России в ближайшие недели. Некоторые страны выступают за введение мер, которые бы затронули российский газ, однако большинство государств не поддерживают такое решение.

8 июля Канада расширила рестрикции в отношении РФ. Помимо патриарха, в санкционный список попали 29 физических и 15 юридических лиц, в частности, обозреватель РИА Новости Петр Акопов, ведущая Первого канала Екатерина Андреева и другие журналисты, бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян, а также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.