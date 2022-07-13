Суд отправил в СИЗО москвича, убившего своего знакомого

Фото: пресс-служба суда

Тимирязевский суд Москвы отправил в СИЗО 53-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом в среду, 13 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— Удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказала правоохранитель.

Уточняется, что обвиняемого в убийстве заключили в СИЗО на два месяца.

Инцидент произошел 11 июля в квартире жилого дома на Бескудниковском бульваре, где два приятеля распивали спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них несколько раз ударил ножом оппонента.

От полученных ранений тот скончался на месте, после чего виновник скрылся. Однако вскоре сотрудники правоохранительных органов сумели найти и задержать убийцу.

До этого под стражу заключили мужчину, расчленившего своего знакомого в подмосковном Лыткарине в ноябре прошлого года. Он выпивал вместе со своим другом. В какой-то момент между ними произошла ссора. Выйдя из себя, мужчина схватился за нож и воткнул его в шею знакомому.