Новая арт-инсталляция появилась в парке Кузьминки

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Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Новую арт-инсталляцию, над которой трудились 25 уличных художников, установили в парке Кузьминки. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе парка.

— Яркие кубические объекты, словно ниоткуда возникшие в парке Кузьминки, представляют собой не что иное, как оригинальную инсталляцию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что локация позволит делать красивые фотографии. Кроме того, по вечерам конструкция создает атмосферу, которая идеально подходит для встреч с близкими людьми.

Авторами эскиза для объектов стали 25 уличных художников, в том числе GerGel.art, YANA MAD, shimaryway, Urban Fresco, Guskova E, Yonya Belmond, Dislav и другие. Первый заместитель директора Музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» Анастасия Садилова отметила стремление парка стать локацией для реализации проектов начинающих художников, передает ТАСС.

12 июля сообщалось, что в районе Чертаново Южное на участке между станциями метро «Улица Академика Янгеля» и «Лесопарковая» появится рекреационный центр «По лесным дорожкам». Он будет расположен на территории двух бывших гаражных кооперативов и займет часть парка «Битцевский лес».