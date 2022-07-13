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В Афинах наградили аналог сыра «Фета», произведенный в России

Оксана Васильева
Общество
В Афинах наградили аналог сыра «Фета», произведенный в России
Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия

12 июля в Афинах в концертном зале «Meгаро Музики» состоялась четвертая ежегодная конференция мировой гастрономии с участием шеф-поваров из многих стран. Мероприятие этого года посвящено гастрономическим и вкусовым инновациям и партнерским отношениям, которые способствуют росту и устойчивости в международном контексте. Его жизненный девиз — «Вкус объединяет мир».

В номинации – «Исконно греческий вкус» победу одержал аналог сыра «Фета», произведенный в Нижегородской области. Вдохновителем и куратором проекта является Председатель Комиссии Московской Торгово-Промышленной Палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Греческой Республике Юрий Илиади. Производство сыра осуществляется по греческим технологиям.

Ранее, в 2020 году гастрономическая организация Греции Greek Taste Beyond Borders вручила награду «Амбассадор Вкуса Глобальной Греческой Гастрономии» таверне «Порто Миконос» в Москве.

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