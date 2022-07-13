Reuters: ВВС США провели успешное испытание гиперзвукового оружия

Фото: U.S. Air Force / Christopher Okula

Военно-воздушные силы США провели успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия. Об этом в среду, 13 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что испытания прототипа проходили в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), передает ТАСС.

В мае стратегический американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress около побережья на юге штата Калифорния успешно выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему Россия занялась гиперзвуковым оружием. Он сообщил, что Москва была вынуждена разрабатывать гиперзвуковое оружие, учитывая тот факт, что система ПРО США будет направлена на РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разработка США воздушных шаров, которые будут отслеживать движения гиперзвуковых ракет России, является провалом противоракетной обороны Вашингтона. Политик предположил, что следующей разработкой Вашингтона станут надувные подводные шары. По его словам, это связано с наличием на вооружении российской армии носителей беспилотного подводного аппарата (БПА) «Посейдон».