Фото: Администрация президента РФ

После завершения специальной военной операции на Украине у президента РФ Владимира Путина есть три пути. Такое мнение высказал обозреватель издания The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете Дэвид Лингельбах.

По его словам, российский лидер «начнет военную кампанию», займется созданием альтернативы ООН или будет укреплять власть внутри страны.

Автор статьи отметил, что положение Путина в настоящее время «выглядит в целом положительно». Он написал, что спецоперация на Украине проходит успешно, рейтинг главы государства в России вырос, а рубль сильно укрепился.

Лингельбах подчеркнул, что Путин — «не из тех, кто пойдет на очевидные шаги».

— Если в общих чертах, перед ним могут открыться три пути: военная кампания, создание альтернативы ООН и защита внутреннего наследия, — написал он в статье.

Немецкое издание Die Welt заявило, что Путин лишил США и ЕС союзников на Ближнем Востоке. Попытка Соединенных Штатов организовать глобальный антироссийский фронт при содействии арабских союзников потерпела неудачу.