Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Профессор в США спрогнозировал три шага Путина после завершения спецоперации

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Профессор в США спрогнозировал три шага Путина после завершения спецоперации
Фото: Администрация президента РФ

После завершения специальной военной операции на Украине у президента РФ Владимира Путина есть три пути. Такое мнение высказал обозреватель издания The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете Дэвид Лингельбах.

По его словам, российский лидер «начнет военную кампанию», займется созданием альтернативы ООН или будет укреплять власть внутри страны.

Автор статьи отметил, что положение Путина в настоящее время «выглядит в целом положительно». Он написал, что спецоперация на Украине проходит успешно, рейтинг главы государства в России вырос, а рубль сильно укрепился.

Лингельбах подчеркнул, что Путин — «не из тех, кто пойдет на очевидные шаги».

— Если в общих чертах, перед ним могут открыться три пути: военная кампания, создание альтернативы ООН и защита внутреннего наследия, — написал он в статье.

Немецкое издание Die Welt заявило, что Путин лишил США и ЕС союзников на Ближнем Востоке. Попытка Соединенных Штатов организовать глобальный антироссийский фронт при содействии арабских союзников потерпела неудачу.

Журналисты Спецоперации Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Все мнения
О проекте