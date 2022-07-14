Бирюков: Выполнено 50 процентов работ по благоустройству в Басманном районе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства наполовину выполнили работы по благоустройству в Басманном районе. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Главная задача проекта — сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу. Основные улицы по-прежнему будут выполнять транзитные функции, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта расширим тротуары и обустроим несколько комфортных территорий с лавочками и дополнительным озеленением, — сказал заммэра.

Благоустройство коснулось улиц Александра Лукьянова, Спартаковской, Старой и Новой Басманной, Бакунинской, Елоховского и Красноворотского проездов, Плетешковского переулка, а также Басманного тупика. Так, подходит к концу устройство кабельной канализации, куда будут убраны воздушные кабельные линии.

Это улучшит визуальный облик пространства и обеспечит надежное энергоснабжение. Специалисты уже отремонтировали и заменили водопроводные, тепловые и канализационные сети.

Бирюков добавил, что в настоящее время ведутся работы по мощению пешеходных зон и обновлению покрытия проезжей части. После этого специалисты организуют удобные карманы для парковки.

Кроме того, в районе установят 33 современных остановочных павильона, оснащенных зарядными слотами и беспроводной связью. Заммэра уточнил, что на улицах и в переулках установят порядка 800 новых уличных фонарей и торшеров с энергосберегающими лампами.

Также более 100 опор контрастного освещения появятся на пешеходных переходах. На заключительном этапе проведут дополнительное озеленение территорий.

Всего планируется высадить около 150 взрослых деревьев и 9,5 тысячи кустарников, а общая площадь газона составит почти 36 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируется к сентябрю 2022 года.

13 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Северное Тушино, где под заселение передали первый дом, построенный в рамках программы реновации.

Он также провел встречу с новоселами многоэтажки на Туристской улице, построенной по индивидуальному проекту. Два корпуса здания оснащены подземной парковкой, а на первых этажах в них расположатся предприятия сервиса.