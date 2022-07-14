Ефимов: Лидерами по расширению штата являются сферы IT, общепита и оптовой торговли

Фото: Пресс-служба мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений

Наиболее активно в городе нанимают персонал в сферах IT, науки, оптовой торговли и общественного питания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 14 июля.

— В первом полугодии активнее всего нанимали специалистов в сфере IT — разница между принятыми и уволенными сотрудниками составила 26 процентов, или почти 20 тысяч человек. В отрасли оптовой торговли число трудоустроенных превысило уволенных на шесть процентов, или на 11,4 тысячи человек, — сказал заммэра.

Он объяснил, что это связано с растущей популярностью онлайн-заказов — именно оптовую торговлю в качестве основного вида деятельности указывают крупные маркетплейсы и онлайн-магазины. Уточняется, что в этих отраслях численность принятых на работу сотрудников в первом полугодии 2022 года существенно превысила количество увольнений.

За шесть месяцев число принятых на работу сотрудников в сфере общепита после COVID-ограничений превысило число уволенных на 14 процентов. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов подчеркнул, что в пятерке наиболее популярных для трудоустройства также оказалась сфера научных разработок и строительства.

Число наймов в научных исследованиях с начала года превысило число увольнений на 31 процент. Рост в основном обеспечили компании, занятые исследованиями в области технических и естественных наук. При этом в строительной отрасли разница между нанятыми и уволенными за первые полгода составила 4,7 тысячи человек, или 2,5 процента.

12 июля Ефимов сообщил, что показатели уровня безработицы в Москве достигли отметки 0,45 процента, что соответствует данным за апрель 2020 года.