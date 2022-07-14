В посольстве РФ назвали дезинформацией заявления США об изъятии паспортов на Украине

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В российском посольстве в США заявили, что высказывания Вашингтона о насильственном изъятии паспортов граждан Украины не соответствуют действительности.

— Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация, — говорится в сообщении ведомства.

В посольстве добавили, что Соединенные Штаты своими действиями пытаются усилить русофобские настроения.

До этого стало известно, что государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что российские власти якобы насильно удерживают на территории РФ до 1?6 миллиона граждан Украины.

Ранее президент России Владимир Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства на всех жителей Украины. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 11 июля, на официальном портале правовой информации.

Теперь все граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, постоянно проживающие на территории этих государств, имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке.