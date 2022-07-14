Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В посольстве РФ назвали дезинформацией заявления США об изъятии паспортов на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В посольстве РФ назвали дезинформацией заявления США об изъятии паспортов на Украине
Фото: Unsplash

В российском посольстве в США заявили, что высказывания Вашингтона о насильственном изъятии паспортов граждан Украины не соответствуют действительности.

— Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация, — говорится в сообщении ведомства.

В посольстве добавили, что Соединенные Штаты своими действиями пытаются усилить русофобские настроения.

До этого стало известно, что государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что российские власти якобы насильно удерживают на территории РФ до 1?6 миллиона граждан Украины.

Ранее президент России Владимир Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства на всех жителей Украины. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 11 июля, на официальном портале правовой информации.

Теперь все граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, постоянно проживающие на территории этих государств, имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Украина дезинформация Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Все мнения
О проекте