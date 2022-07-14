Израильский военный стратег назвал тактику ВСУ «рецептом для поражения»

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия выбрала заранее проигрышную для себя стратегию, пытаясь победить значительно превышающую ее по силе ВС РФ. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил в колонке для Welt израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд.

— Танк против танка, орудие против орудия, самолет против самолета. И все это, по-видимому, со вполне серьезным намерением не просто остановить наступление россиян, но и понемногу вытеснить их с украинской территории. Но если учесть, что на каждый украинский орудийный залп россияне пока что отвечают десятью, вышеописанную стратегию иначе, чем «рецептом для поражения» не назовешь, — отметил он.

По его словам, Украина всерьез намеревается победить российскую армию на поле боя. Однако все мечты украинских политиков выйти таким образом на границы невозможно исполнить из-за подавляющей мощи ВС РФ, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 11 июля, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные получили задачу отвоевать юг страны и располагают миллионом бойцов для того, чтобы выполнить приказ командования. По его словам, численность ВСУ в настоящее время составляет «примерно 700 тысяч человек», а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь почти «миллион человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».