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Телеведущий Шон Хэннити в эфире Fox News заявил, что левая политика американского лидера Джо Байдена обходится все дороже для граждан США. Журналист добавил, что безрассудная политика» президента Штатов привела к кризису в Америке.

— Инфляция Байдена достигла еще одного 40-летнего максимума, новый рекорд — удручающие 9,1 процента. Помните, когда он вступил в должность, она была на уровне 1,4 процента, — отметил Хэннити.

Он уточнил, что в настоящее время цены на бензин в США выросли на 60 процентов, а яйца в супермаркетах подорожали на 33 процента, передает Газета.Ru.

Недавно рейтинг одобрения президента США Джо Байдена достиг рекордно низких показателей (36 процентов) из-за инфляции в США. По данным опроса, 59 процентов граждан Америки недовольны президентством Байдена.

До этого профессор Варшавского университета Богдан Шклярский заявил, что вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию на Украине с учетом состояния американской экономики «настигнет» президента США Джо Байдена. По его словам, представители демократической и республиканской партий одинаково поддерживают внешнюю политику Вашингтона по украинскому вопросу, однако это не принесет ничего хорошего нынешнему американскому лидеру.