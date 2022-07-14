Bloomberg рассказал об ухудшении прогноза по инфляции в ЕС из-за Украины

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Европейская комиссия приняла решение ухудшить свой экономический прогноз в отношении еврозоны на фоне проведения российской операции на Украине. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

По данным СМИ, Еврокомиссия ожидает, что ВВП еврозоны в 2022 году вырастет на 2,6 процента (в майском прогнозе планировался рост на 2,7 процента), в 2023-м — на 1,4 процента (в предыдущем прогнозе — на 2,3 процента). Согласно прогнозам, инфляция в этом году составит 7,6 процента, в 2023-м — 4 процента.

При этом в самом агентстве отмечают, что прогноз носит предварительный характер и может поменяться до публикации в четверг, сообщает РБК.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что ждет Германию после отказа от российских угля и нефти. Финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что в Германии произойдет резкий рост цен и будет наблюдаться высокий уровень инфляции.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко 7 июля сообщил, что нынешнее правительство консерваторов Великобритании, управляемое премьер-министром страны Борисом Джонсоном, отдает предпочтение внешнеполитическим, а не внутриполитическим вопросам, что приводит к кризису в государстве. По его словам, в Великобритании накопилось большое количество внутриполитических проблем: высокая инфляция, высокий рост цен на топливо, социально-экономические сложности.