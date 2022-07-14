Сергунина: Новый центр услуг для бизнеса открыли в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Сходненская улица, 56 Карта всех событий

Центр услуг для бизнеса (ЦУБ) начал работать в новом флагманском офисе «Мои документы», расположенном на четвертом этаже ТРЦ «Калейдоскоп», недалеко от станции метро «Сходненская» в СЗАО. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Город создает инфраструктуру, которая максимально упрощает открытие, ведение и развитие бизнеса. В новом центре услуг предпринимателям помогут подобрать меры поддержки и проконсультируют более чем по 100 темам, — сказала заммэра.

1/2 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 2/2 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Она добавила, что с начала года горожане уже получили более 62 тысяч консультаций, из которых 17 тысяч провели в центрах услуг для бизнеса. В настоящее время, как уточняется, в Москве работают 17 ЦУБ.

Три из них открылись в прошлом году во флагманских офисах «Мои документы» на севере и юго-востоке города, а также на территории «Винзавода». Ознакомиться с их адресами можно на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

13 июля мэр Москвы Сергей Собянин открыл седьмой флагманский центр государственных услуг «Мои документы» на северо-западе столицы. Он будет выполнять функции МФЦ района Северное Тушино.

Мэр города пообщался со специалистами центра, поблагодарил их за работу и пожелал успехов в дальнейшем. Кроме того, Собянин осмотрел дом по программе реновации в Северном Тушине, поговорил с новоселами, а также проинспектировал результаты благоустройства сквера на Туристкой улице и ход работ на бульваре Яна Райниса.