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Движение трамваев восстановили после ремонтных работ на юге Москвы

Александр Афонин
Город
Движение трамваев восстановили после ремонтных работ на юге Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Специалисты завершили ремонтные работы трамвайных путей на Варшавском шоссе. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение трамваев на юге Москвы восстановлено после окончания ремонта трамвайных путей на Варшавском шоссе: трамвайные маршруты № 1, 47, 49 с 16 июля по выходным ходят в обычном режиме, — говорится в сообщении.

Отмечается, что будут продолжены работы по благоустройству Дубининской улицы. Так, с 16 июня трамваи не будут ходить по выходным дням между Павелецким вокзалом и метро «Тульская».

Движение трамваев восстановили после ремонтных работ на юге Москвы Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Кроме того, маршруты трамваев 3 и 38, а также 16 и 39 будут объединены. Вместо некоторых трамвайных маршрутов начнут курсировать автобус № дп91 и трамвай А. Они пройдут от «Нагатинской» до «Павелецкой», а также от «Пролетарской» до «Чистых прудов» соответственно, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне стало известно, что с 15 июля по пятницам и выходным изменится маршрут трамваев № 4л и 4п. Уточняется, что по этим дням трамваи указанных маршрутов не будут проходить через станцию метро «Преображенская площадь».

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