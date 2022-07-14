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В МИД назвали ложью заявления Блинкена о насильственном удержании украинцев в РФ

Полина Долганова
В мире
В МИД назвали ложью заявления Блинкена о насильственном удержании украинцев в РФ
Фото: МИД РФ

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что слова государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о якобы насильном удержании в РФ 1,6 миллиона украинцев являются ложью.

— Это вранье, — отметила Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Она также уточнила, что не представляет себе процесс насильной выдачи паспорта, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что российские власти якобы насильно удерживают на территории РФ до 1,6 миллиона граждан Украины.

До этого президент России Владимир Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства на всех жителей Украины. Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 11 июля, на официальном портале правовой информации.

Теперь все граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, постоянно проживающие на территории этих государств, имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Украина Мария Захарова МИД РФ
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