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Дорожные карты по индивидуальному запросу разработали для столичных застройщиков

Елена Самойлова
Город
Дорожные карты по индивидуальному запросу разработали для столичных застройщиков
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Сотрудники консультационной площадки, работающей на базе единого контактного центра Стройкомплекса Москвы, завершили работу по формированию десяти дорожных карт для застройщиков. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 14 июля.

В пошаговых инструкциях указаны сроки прохождения каждого этапа, инстанции для обращения, а также список необходимых документов для подачи.

Для разработки дорожных карт застройщики направляли индивидуальные запросы, которые касались внесения изменений в правила землепользования и застройки города, разрешения на строительство на приаэродромной территории, продления срока аренды земельного участка с целью реализации инвестиционного проекта и по причине получения разрешения на реконструкцию, а также приведения самовольной постройки в соответствие с разрешенными параметрами строительства.

— Помимо этого, заявителям в течение всего срока подготовки дорожных карт было доступно консультационное сопровождение специалистов площадки, которые помогали формировать необходимые документы, чтобы получить положительный результат в кратчайшие сроки, — сказал Левкин.

До этого глава департамента рассказал о том, что с начала этого года жители 100 домов начали переезд в новостройки, возведенные по программе реновации.

Строительство Департамент градостроительной политики Москвы Сергей Левкин
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