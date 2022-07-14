Дорожные карты по индивидуальному запросу разработали для столичных застройщиков

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Сотрудники консультационной площадки, работающей на базе единого контактного центра Стройкомплекса Москвы, завершили работу по формированию десяти дорожных карт для застройщиков. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 14 июля.

В пошаговых инструкциях указаны сроки прохождения каждого этапа, инстанции для обращения, а также список необходимых документов для подачи.

Для разработки дорожных карт застройщики направляли индивидуальные запросы, которые касались внесения изменений в правила землепользования и застройки города, разрешения на строительство на приаэродромной территории, продления срока аренды земельного участка с целью реализации инвестиционного проекта и по причине получения разрешения на реконструкцию, а также приведения самовольной постройки в соответствие с разрешенными параметрами строительства.

— Помимо этого, заявителям в течение всего срока подготовки дорожных карт было доступно консультационное сопровождение специалистов площадки, которые помогали формировать необходимые документы, чтобы получить положительный результат в кратчайшие сроки, — сказал Левкин.

До этого глава департамента рассказал о том, что с начала этого года жители 100 домов начали переезд в новостройки, возведенные по программе реновации.