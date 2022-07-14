Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказала, какие растения можно посадить на даче в июле

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказала, какие растения можно посадить на даче в июле
Фото: Pexels

Председатель СНТСН «Жемчужина» и «Профсоюза садоводов России» Ульяна Никонова назвала идеальные для июльских посадок растения.

По словам эксперта, еще не поздно вырастить редис, рукколу и шпинат. Посадить их можно в открытый грунт, чтобы постоянно иметь под рукой салатную зелень. Уже через две недели после посадок можно будет собирать первый урожай.

Кроме того, середина лета является неплохим временем для посева клубники. До наступления заморозков кусты успеют прижиться и сформировать корневую систему. Тогда в следующем году можно будет собирать первый урожай.

Облагородить участок можно с помощью высадки цветов. Прижиться в земле успеют турецкая гвоздика, люпины — цвести не будут, зато сформируют корневую систему.

Что касается плодовых деревьев, то их можно высаживать до конца лета, если они имеют закрытую корневую систему, передает издание «Невские новости».

Садовод и владелец личного подсобного хозяйства Дмитрий Кастрицкий рассказал о том, как приготовить универсальную подкормку для растений.

Дача садоводы сад
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Все мнения
О проекте