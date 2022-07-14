Появилось видео допроса убийцы сотрудницы МФО в центре Москвы

Фото: СК РФ

Появились видеокадры с задержания убийцы сотрудницы микрофинансовой организации в центре Москвы. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

На видеозаписи видно, как мужчина полностью признает свою вину в содеянном, а также оставляет отпечатки своих пальцев для дальнейшего исследования.

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До этого стало известно, что злоумышленнику было предъявлено обвинение в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов. Во время допроса преступник рассказал, что ключевой целью его нападения было желание заполучить денежные средства фирмы.

Жестокое убийство 51-летней Ирины Глушаченковой произошло в воскресенье, 10 июля. Более подробную информацию о трагедии можно узнать в материале «Вечерней Москвы».