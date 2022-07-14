Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появилось видео допроса убийцы сотрудницы МФО в центре Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Появилось видео допроса убийцы сотрудницы МФО в центре Москвы
Фото: СК РФ

Появились видеокадры с задержания убийцы сотрудницы микрофинансовой организации в центре Москвы. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

На видеозаписи видно, как мужчина полностью признает свою вину в содеянном, а также оставляет отпечатки своих пальцев для дальнейшего исследования.

Видео: ГСУ СК России по Москве

До этого стало известно, что злоумышленнику было предъявлено обвинение в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов. Во время допроса преступник рассказал, что ключевой целью его нападения было желание заполучить денежные средства фирмы.

Жестокое убийство 51-летней Ирины Глушаченковой произошло в воскресенье, 10 июля. Более подробную информацию о трагедии можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет Москва Видео
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Все мнения
О проекте