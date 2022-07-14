Муниципальную власть восстановили во всех подконтрольных РФ городах Украины

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Централизованную муниципальную власть удалось восстановить во всех украинских населенных пунктах, которые находятся под контролем Вооруженных сил РФ. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что на таких территориях также удалось наладить продовольственные поставки.

Кроме того, работу возобновляют рынки и городские службы. Также на подконтрольных РФ территориях постепенно восстанавливают инфраструктуру, передает РИА Новости.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские военные получили задачу отвоевать юг страны. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», как будут развиваться события на Украине после постановки такой задачи.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.