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Автоэксперт Субботин назвал лучшие семейные машины

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт Субботин назвал лучшие семейные машины
Фото: Pixabay

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, какие машины на российском рынке лучше всего подойдут для большой семьи.

Для семьи необходимо обеспечить большое количество посадочных мест.

— Семейный автомобиль — это однозначно вэн. Как правило, в семье двое или больше детей, поэтому всевозможные спортивные машины, купе, миникроссоверы просто не годятся — туда никого не посадишь. Два детских сидения поставил – и все, родственников уже не посадишь, — пояснил он в комментарии Nation News.

Среди вэнов (небольших фургончиков) самый недорогой вариант — Lada Largus. Если бюджет позволяет, можно рассмотреть более дорогие варианты. Для семей с детьми подойдет Opel Zafira Tourer или Volkswagen Caravelle Multivan, Hyundai Starex.

Россияне могут приобретать недорогие иностранные машины, несмотря на западные санкции. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он объяснил, как это делается.

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