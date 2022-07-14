Армия России помогла с переездом жительнице Харьковской области

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Солдаты российской армии помогли с переездом жительнице Харьковской области, воспитывающей 12 детей. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— К военнослужащим военной комендатуры обратилась местная жительница с просьбой о помощи в переезде. Российские военные осуществили перевозку бытовой техники, детских вещей, игрушек, велосипедов, мебели и другого уцелевшего имущества после обстрелов ВСУ, — говорится в сообщении.

Солдат ВС РФ Георгий заявил, что женщина обратилась к ним во время патрулирования. По его словам, у женщины 12 своих и приемных детей. Как уточняется, ей нужно было перевезти бытовую технику из поселка к ней домой. Военнослужащий добавил, что армии удалось оказать должную помощь потерпевшей, сообщает сайт Минобороны.

Также представители военного ведомства сообщили, что централизованную муниципальную власть удалось восстановить во всех украинских населенных пунктах, которые находятся под контролем Вооруженных сил РФ. Кроме того, на таких территориях наладили продовольственные поставки.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в понедельник, 11 июля, сообщил, что в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке произошел взрыв на складах с минеральными удобрениями. По его словам, серьезные повреждения получил и склад с гуманитарной помощью.