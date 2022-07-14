МИД Китая одной фотографией показал лицемерие западных стран

Фото: depositphotos

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в четверг, 14 июля, продемонстрировал в американской соцсети Twitter различие в понимании фразы «международное сообщество» западными СМИ и остальным миром.

— Что означает «Международное сообщество», — цитирует его РИА Новости.

Фото: Публикация заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети

В среду, 29 июня, постпред Китая в Организации Объединенных Наций (ООН) Чжань Цзюнь заявил, что Китай очень обеспокоен попытками Североатлантического альянса (НАТО) использовать ситуацию на Украине в качестве предлога для начала холодной войны и конфронтации блоков. По его словам, КНР внимательно следит за изменениями в стратегии альянса и выражает обеспокоенность той концепцией, которой НАТО придерживается в настоящее время.

18 марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высмеял политиков с Запада, апеллирующих к «международному сообществу». Публикацию он сопроводил картой мира, на которую нанесены лишь Австралия, США и Западная Европа. Подпись к ней гласит: «Это то самое международное сообщество, о котором мы все так часто слышим».