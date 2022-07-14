Приемная семья из Подмосковья взяла под опеку девять детей из ДНР

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жители Подмосковья Татьяна и Дмитрий взяли под опеку сразу девять детей из ДНР — родных братьев и сестер. Из них самому младшему ребенку — три года. Семья будет жить в частном доме в Люберцах. Об этом сообщила заместитель министра социального развития Подмосковья Дарья Романова.

— Мы все очень рады, что у нас приемная семья принимает самое большое количество ребят, которые остались без попечения родителей. Очень рады, что наши ребята воссоединяются, встречаются. И все это происходит в Подмосковье, — отметила она.

Родные братья и сестры проживали в разных детских домах Донецка. Диме — 15 лет, Никите — 14, Снежане — 12, Ане — 11, Каролине — 10, Сергею — восемь, Игорю — шесть, Веронике — пять, а Люде — всего три.

Приемная мама Татьяна отметила, что они с мужем всегда мечтали о большой семье. Супруги также воспитывают родных детей — двухлетних двойняшек, передает «360».

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