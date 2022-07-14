Иммунолог заявил, что коронавирус становится легкой сезонной ОРВИ

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Врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что болезнь становится легкой сезонной ОРВИ.

— Коронавирус и его мутации направлены на то, чтобы остаться в популяции и дальше размножаться. Второй аспект: большинство людей в нашей стране и на планете уже сталкивались с коронавирусом и приобрели не только иммунитет в виде блокирующих антител, но и клеточный иммунитет. По сути, этот тренд идет к тому, что коронавирус станет очередной ОРВИ легкого течения, — пояснил он в комментарии «МИР 24».

Нынешний рост заболеваемости эксперт не считает критическим. Он отметил, что в целом ситуация в стране остается стабильной. Серьезная волна заболевания может начаться в осенний период.

Такую же точку зрения высказал и иммунолог Николай Крючков. По его словам, в конце сентября количество заболевших увеличится. Но меры профилактики нужно принимать уже сейчас: не забывать ревакцинироваться, носить медицинские маски в общественных местах, использовать санитайзеры и сохранять дистанцию, передает «Царьград».

Несмотря на ограничения, связанные с выездом за границу, вероятность появления обновленных вариантов «омикрон»-штамма коронавируса очень высока. Такое мнение высказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-инфекционист Елена Мескина.