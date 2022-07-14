Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог опровергла мифы о продуктах, которые вредят фигуре

Лала Манушакян

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог опровергла мифы о продуктах, которые вредят фигуре
Фото: freepik.com

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова опровергла мифы о продуктах, которые считаются врагами для фигуры. Она также добавила, что такая пища не только не причинит вреда фигуре, но и принесет пользу организму при правильном употреблении.

— Макароны. Многие отказываются от них, думая, что макароны буквально сразу после употребления превращаются в жир на боках. Калорийность 100 граммов сухих макарон — около 350–370 килокалорий. Кажется, зачем есть такой калорийный продукт? Но порция макарон для одного человека — это 50 граммов в сухом виде. Это уже 175–185 килокалорий, — отметила эксперт.

Так, специалист порекомендовала выбирать макароны с добавлением цельнозерновой муки и совмещать их с нежирным соусом и овощами. Также не стоит исключать из рациона белый рис — его калорийность на 100 граммов составляет 130 килокалорий в отваренном виде. При этом вперемешку с овощами гарнир будет достаточно сбалансирован клетчаткой.

Также она посоветовала не отказываться от сливочного масла, так как суточная норма продукта составляет лишь 10 граммов, то есть 75 килокалорий. По сравнению с популярным кокосовым маслом сливочное менее калорийно.

Комиссарова подчеркнула, что картофель безвреден для людей без проблем со здоровьем, так как его калорийность на 100 граммов составляет всего 80 килокалорий, предает «МедикФорум».

Здоровье Диеты Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Все мнения
О проекте