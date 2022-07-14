Столичные врачи за сутки вылечили 594 человека от коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 594 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в четверг, 14 июля.

В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в столице выздоровели более 2,5 миллиона горожан. За последние 24 часа в столице выявили 987 новых случаев заражения ковидом.

При этом в столичные медицинские учреждения госпитализировали 149 человек, у которых диагностирован COVID-19. При этом 10 жителей столицы скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией.

До этого оперативный штаб Москвы порекомендовал жителям столицы возобновить ношение масок в закрытых помещениях. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Повышение численности зараженных связано с распространением неопасного подштамма «омикрона».

По данным оперштаба, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице связан с распространением неопасных субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». Базовая планка заболеваемости ковидом в Москве на данный момент самая низкая за всю пандемию.