Психотерапевт назвал три фактора счастья

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Главное, что делает человека счастливым, — это семья, профессиональная реализация и уверенность в будущем. Такое мнение высказал доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг.

— Разумеется, семья играет основополагающую роль в ощущении человеческого счастья, это даже не оспаривается. Жизнь в семье, наличие детей, продолжение рода — это то, для чего нас создала природа. Люди, у которых в семье все благополучно, у которых растут здоровые дети, ощущают себя счастливыми, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Также для человека важны карьера, профессиональная удовлетворенность, работа, за которую он получает достойную оплату.

Кроме того, необходимо чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Он добавил, что число депрессивных переживаний у молодежи, связанных с отсутствием перспективы, по количеству опередило последствия коронавируса. Эксперт отметил, что большое число молодых людей от 17 до 45 лет испытывает очень сильную неуверенность в будущем, в том числе и в профессиональном плане.

Антидепрессанты могут помочь при сильной клинической депрессии и повышенной тревожности. В большинстве случаев можно обойтись без использования препаратов — достаточно максимально снизить влияние стрессовых факторов на жизнь. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психиатр Александр Федорович.