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Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Полина Долганова
Общество
Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом стало известно в четверг, 14 июля.

Ведомство формируется за счет преобразования Пенсионного фонда и присоединения к нему Фонда соцстрахования.

Соответствующее решение упростит процедуру получения гражданами России социальных услуг, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.

Преобразование структуры проводится в рамках проекта по созданию в стране социального казначейства, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что ПФР досрочно перечислит пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.

27 апреля президент России Владимир Путин анонсировал решения об индексации пенсий и пособий. Для практической реализации этого шага лидер попросил парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы.

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