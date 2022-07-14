Бирюков: Более 1,2 миллиона анализов воды проведено в Москве с начала года

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С начала года специалисты комплекса городского хозяйства провели более 1,2 миллиона анализов воды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков в четверг, 14 июля.

— Специалисты комплекса городского хозяйства круглосуточно следят за качеством воды, которая поступает в квартиры москвичей, сегодня она анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям, — сказал он.

Заммэра добавил, что специалисты контролируют качество воды на протяжении всего пути до потребителя. В столице забор проб осуществляется в 250 точках. Кроме того, для контроля задействовано более 500 автоматических анализаторов.

Бирюков отметил, что приборы позволяют собирать данные без перерывов. Полученная информация отправляется в единую информационную систему. С ее помощью эксперты могут оперативно дать оценку и принять решение об изменении технологических режимов очистки.

Накануне Петр Бирюков сообщил, что столичные службы проводят масштабные работы по подготовке магистральных теплосетей к новому отопительному сезону. В настоящее время ремонты и гидравлические испытания проведены более чем на 60 процентах сетей.