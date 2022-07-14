Стал известен экспертный совет конкурса грантов мэра Москвы 2022 года

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В столице подвели итоги отбора рекомендуемых кандидатур в состав экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы в этом году. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе Общественной палаты столицы.

— Процесс формирования экспертного совета по грантам, безусловно, имеет большое значение. Важна оценка каждой заявки, представленной на конкурс. Ее осуществляют три эксперта. Здесь играют роль номинации и, соответственно, учитывается отсутствие конфликта интересов, — рассказала председатель Общественной палаты Москвы Арина Шарапова.

Заявочная компания велась с 14 по 28 июня. Отбор кандидатов проходил на основе анализа представленной в анкете информации об опыте и сфере деятельности желающего. Так, среди утвержденных кандидатов нового совета оказались представители некоммерческих организаций, органов государственной власти, образовательных, научных и иных организаций.

Всего подали заявки 297 человек. 223 из них вошли в состав экспертного совета конкурса. Свою деятельность новый коллектив начнет 28 июля. Участникам предстоит оценить проекты, которые прошли предварительную формальную проверку на соответствие условиям конкурса.

Накануне сообщалось, что прием заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) завершился. В общей сложности поступила почти тысяча заявок.