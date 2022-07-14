Врачи назвали бесполезные советы для поддержания здоровья, к которым не стоит прислушиваться

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Группа экспертов в области медицины перечислила бесполезные советы, к которым не следует прислушиваться людям за 50.

Так, ежедневное употребление препаратов с ацетилсалициловой кислотой может вызвать проблемы с сердцем. Лечение с помощью подобных препаратов давно вышло из перечня стандартных медицинских рекомендаций, передает ФАН.

Также врачи рекомендуют пенсионерам не исключать из рациона углеводы и жиры. Отруби, овес, яблоки, гречка и бурый рис оказывают благотворное действие на организм. А полезные жиры помогают предотвратить инсульт и сердечные заболевания.

Кроме того, людям за 50 не следует прислушиваться к правилу об обязательном дневном сне, а витамины и пищевые добавки не принесут пользы при неправильном рационе питания.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев сообщил, что поддерживать стройную фигуру после 40 лет гораздо проблематичней, чем в молодости. Но при помощи некоторых продуктов похудеть можно и в таком «трудном» возрасте.