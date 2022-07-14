Юрист пояснила, могут ли сотрудники ресторана запретить посетителям пользоваться розетками

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Практикующий адвокат Оксана Головичева пояснила, могут ли сотрудники ресторана запретить посетителям пользоваться розетками.

Эксперт отметила, что прямая функция ресторана — это накормить посетителя.

— Дополнительные опции, такие как зарядка телефона, теплый плед, влажные салфетки или детский стульчик, — это все-таки история про клиентоориентированность, — отметила она в комментарии aif.ru.

Ресторан вполне может запретить посетителям пользоваться розетками. Дело в том, что розетка — это часть инженерного оборудования ресторана, в розетке — электроэнергия, которую оплачивает ресторан. Кроме того, запрет может быть связан с безопасностью посетителей, так как в розетку можно подключить неисправный прибор и спровоцировать пожар.

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