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Юрист пояснила, могут ли сотрудники ресторана запретить посетителям пользоваться розетками

Ирина Игнатенко
Общество
Юрист пояснила, могут ли сотрудники ресторана запретить посетителям пользоваться розетками
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Практикующий адвокат Оксана Головичева пояснила, могут ли сотрудники ресторана запретить посетителям пользоваться розетками.

Эксперт отметила, что прямая функция ресторана — это накормить посетителя.

— Дополнительные опции, такие как зарядка телефона, теплый плед, влажные салфетки или детский стульчик, — это все-таки история про клиентоориентированность, — отметила она в комментарии aif.ru.

Ресторан вполне может запретить посетителям пользоваться розетками. Дело в том, что розетка — это часть инженерного оборудования ресторана, в розетке — электроэнергия, которую оплачивает ресторан. Кроме того, запрет может быть связан с безопасностью посетителей, так как в розетку можно подключить неисправный прибор и спровоцировать пожар.

Куда обращаться в случае повреждения автомобиля и как компенсировать стоимость ремонта, рассказала адвокат Юлия Лялюцкая.

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