Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений проходит в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пятый всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений проходит в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы в четверг, 14 июля.

Для участия приглашаются граждане РФ, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации, реализующие проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов нашей страны.

Целью конкурса является поиск интересных и перспективных инициатив, а также оказание поддержки их авторам по дальнейшему развитию и продвижению проектов.

Организаторами мероприятия выступают Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» и Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Конкурс начался 21 июня и будет продолжаться по 21 ноября в четыре этапа: заявки принимаются и отправляются для рассмотрения комиссией до 2 октября, затем поданные заявки рассмотрят на соответствие условиям конкурса с 3 по 11 октября, а подведут итоги и определят победителя с 12 октября по 20 ноября. С 21 ноября начнется подготовка к презентации и награждению лучших проектов.

Авторы лучших работ будут приглашены для участия и презентации своих проектов на IV Общероссийскую конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».

А 19 июля в Музее спортивной славы ЦСКА состоится конференция «Развитие сотрудничества музеев города Москвы по продвижению спортивной тематики».