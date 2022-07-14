Движение в центре Москвы ограничат на ряде улиц из-за замены асфальта
Движение транспорта на некоторых участках в центре Москвы будет временно ограничено из-за проведения работ по замене асфальта. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Просим водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Так, с 16 по 18 июля движение будет ограничено с 08:00 до 23:00 в Малом Гнездниковском переулке, а с 19 по 21 июля — в Брюсовом переулке.
14 июля стало известно о временных ограничениях движения транспорта на некоторых улицах Южного и Центрального административных округов столицы. В частности, ограничения коснутся Даниловского района и Хамовников по причине проведения строительных работ и концертов.
Кроме того, движение транспорта в Конаковском проезде будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Ограничения продлятся до 25 августа. Так, движение будет перекрыто в районе дома 5 в Конаковском проезде с 16 июля по 25 июля круглосуточно.