Движение в центре Москвы ограничат на ряде улиц из-за замены асфальта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Россия, Москва, Брюсов переулок Карта всех событий

Движение транспорта на некоторых участках в центре Москвы будет временно ограничено из-за проведения работ по замене асфальта. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Просим водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Так, с 16 по 18 июля движение будет ограничено с 08:00 до 23:00 в Малом Гнездниковском переулке, а с 19 по 21 июля — в Брюсовом переулке.

14 июля стало известно о временных ограничениях движения транспорта на некоторых улицах Южного и Центрального административных округов столицы. В частности, ограничения коснутся Даниловского района и Хамовников по причине проведения строительных работ и концертов.

Кроме того, движение транспорта в Конаковском проезде будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Ограничения продлятся до 25 августа. Так, движение будет перекрыто в районе дома 5 в Конаковском проезде с 16 июля по 25 июля круглосуточно.