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Путин ввел уголовное наказание за переход на сторону противника

Лейла Алиева
Политика
Путин ввел уголовное наказание за переход на сторону противника
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что за участие гражданина России в военных действиях на территории иностранного государства с целью, противоречащей интересам страны, вводится уголовная ответственность, максимальное наказание при этом составляет 20 лет лишения свободы. Также наказываться будут и те, кто принимает участие в шпионаже и выдаче государственной тайны, отмечается в документе.

Кроме того, Путин подписал закон об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности страны. Так, за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны, будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или от двух до четырех лет лишения свободы.

При этом за подобные призывы с угрозой насилия или же в составе группы штраф увеличится до 2,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до семи лет.

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