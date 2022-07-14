Симоньян: Удар в Виннице нанесли по пункту размещения националистов

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Удар в Виннице был нанесен вооруженными силами России по Дому офицеров, где располагался временный пункт размещения националистов ВСУ. Об этом в четверг, 14 июля, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

— Спросила у МО (Минобороны России — прим. «ВМ»), куда ударили в Виннице. Ответ: «В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков», — написала Симоньян в Telegram-канале.

11 июля силы ЛНР и ДНР совместно с ВС России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в ДНР. В Минобороны республики также отметили, что на севере ДНР от нацбатальонов был зачищен курорт Голубые озера. Военнослужащие ВСУ при отступлении уничтожали инфраструктуру места отдыха.

13 июля сообщалось, что боевики ВСУ заняли роддома и больницы в Одесской области. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что ВСУ выгоняют из занимаемых ими зданий всех людей, вне зависимости от состояния их здоровья.

14 июля стало известно, что российская армия ликвидировала на заводе высоковольтной аппаратуры в Запорожье боевые реактивные системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады украинской армии.